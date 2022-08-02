Enerjiye de 'koridor' modeli

Türkiye'nin tahılda işlettiği 'koridor' formülü, enerjide de uygulanabilir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle doğal gazda kara kış kabusu yaşayan Avrupa'nın, enerji koridoru ile rahat nefes alabileceği belirtiliyor.

Tahıl koridoru sürecini tahlil eden askeri uzmanlar, tahıl mutabakatı ile gıda krizinin önlenmesi üzerinde duruyor. Açlığın güvenlik sorununa, dolayısıyla göçe neden olabileceği kaydedilerek bu formülle bunların önüne geçildiği belirtiliyor.

AYNI MASADA BULUŞABİLİRLER

Afrika ve Orta Doğu'ya yönelik böyle bir sorunun bu formülle çözüldüğü ancak Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı ikinci krizin, kış aylarında Avrupa'da 'enerji' alanında beklendiği vurgulanıyor. Kaynaklar, bu duruma şöyle yaklaşıyor: "Avrupa 'Artık Rusya'dan enerji almayacağız' diyor. Rusya da 'Vermeyeceğiz' diyor. Aynı tahılda olduğu gibi yine bu şekilde ikili görüşmeler yoluyla belli bir aşamaya geldikten sonra hepsi bir masada toplanabilir. Enerji için de böyle bir şey olabilir."

FORMÜL BULMAK ŞART

"Burada asıl önemli olan iki ülke savaşıyor diye acısını başka insanlar çekmemeli. Bu gıdada da böyle, enerjide de böyle. Tabi ki bu bir savaş durumu. Ruslar bütün gazı kesecekler. Bundan dolayı hiç suçu olmayan Portekiz'deki bir adam üşüyecek. Gaza ulaşamayacak. Ülkeler savaş olduğu için belli bir yerde duruyorlar ama insani olarak böyle formüller bulunabilir."

Tahıl krizinin çözümünde uygulanan sistemin enerji krizinde de yön gösterici olabileceğine dikkat çekiliyor. Yeni Şafak'a konuyu değerlendiren kaynaklar, "Biz bunu sadece iyi niyetli olarak diplomatik çabalarla çözüm bulunabilir diye gündeme getiriyoruz. Bu örnek alınabilir diyoruz" dedi.

Fazlı Şahan