Anne kız aynı okulda pilotaj eğitimi alıyor

Uçma hayaliyle büyümesine rağmen imkan bulamadığı için pilotluk eğitimi alamayan Şirin'in hevesi, kızı Zeynep Nazlı'nın üniversite eğitimi için pilotaj bölümünü tercih etmesiyle yeniden filizlendi.

Şirin, kızının eğitim gördüğü üniversitenin sivil vatandaşlara da hususi pilot lisansı (PPL) eğitimi imkanı sunmasından faydalanarak kayıt yaptırdı.

Manisa'dan gelerek eğitimlere başlayan Şirin, okul arkadaşı olduğu kızıyla aynı hava parkı ile pisti paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Teorik eğitimlerin ardından yaklaşık üç ay planör ve tek motorlu uçakla eğitim görecek olan Şirin, lisansını almaya hak kazanacağı günü iple çekiyor.

Anne Şirin, AA muhabirine, kızıyla birlikte uçuş eğitimi alma fikrinin çok heyecan verici olduğunu düşünerek, bu yola çıktığını söyledi.