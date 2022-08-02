Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlı gözaltında
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehtit eden zanlı Eskişehir de gözaltına alındı. Şenol hakkında koruma kararı verildi. Sorgusu süren zanlı, Şenol'un evinin kapısına dana dili bırakmıştı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 02 Ağustos 2022 21:01
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Şenol bir süredir aşı karşıtlarının hedefinde olduğunu da belirtti.
Şenol, hakkında adım adım planlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir cinayet girişimi olduğunu söyleyerek ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine iki adet dana dili bırakıldığını belirtti.
Şenol, bina ve otopark kameraları kayıtlarının incelendiğini, söz konusu kişinin kullandığı sosyal medya hesabının saptandığını duyurdu.
Uzun zamandır aşı karşıtlarından tehdit aldığını söyleyen Şenol, hakkında koruma kararı verildi.
Şenol'u tehtit eden zanlı Eskişehir de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının sorgusu sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız