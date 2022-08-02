Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo-mavililer bu turu geçmesi halinde gruplara katılma hakkı elde edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi Kopenhag oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Ağustos 2022 13:15
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo-mavililer bu turu geçmesi halinde gruplara katılma hakkı elde edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un rakibi Kopenhag olduMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız