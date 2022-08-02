Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı

Eski AK Parti MKYK üyesi, Ethem Sancak, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törenle Vatan Partisi'ne katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katılım töreninde yaptığı konuşmada "

Ethem Sancak Vatan Partisi'ne hükümet olmak için geliyor. Vatan Partisi'nin programı Türkiye'nin önündedir, gündemindedir, mecburiyetidir. Ethem Sancak Atatürk devrimini tamamlama görevinde öncü görevler alacak. Ethem Sancak örnek bir tavır gösterdi. Tüm milletimizi de bu tavrı paylaşmaya, Vatan Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum

" dedi.

Partiye katılan Ethem Sancak ise konuşmasında şunları söyledi:

"20 yaşından beri örgütlü hayatın içerisinde oldum. İş adamıyken de bunu gizlemedim. İş adamlığım, ülke çıkarları söz konusu olduğunda ikinci sıradaydı. Artık Asya çağı yükseliyor, emperyalizmle mücadelenin tek savunucusu Vatan Partisi'dir. Millete hizmet etmek için devam edebileceğim tek seçenek kürkçü dükkanına geri dönmekti. 2023 seçimleri bir milli mücadele seçimidir. Son 50 yılın en önemli seçimidir. Bu seçimde bu Biden çetesinin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya döneriz. ABD'nin planı bu. Bunu engelleyecek bir milli faaliyet inşa etmek lazım. Bu bahriyeyi inşa edecek en sağlıklı programa ve stratejilere Vatan Partisi sahiptir. Yalpalamayan partidir, tarafını seçen partidir. Bu mücadeleye Vatan Partisi'nde bir nefer olarak katılmak benim için bir onurdur. Saygıdeğer Genel Başkanım Doğu Perinçek'e de beni aralarında kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Allah beni son nefesimi verene kadar örgütsüz bırakmasın. Bir insan için en kutsal iş insana hizmettir."

Kaynak: Sputnik