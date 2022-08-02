Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 13:55
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir üs bölgesine giden güzergahtaki yol yapım çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız