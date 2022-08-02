Fiyatı altınla yarışıyor adeta şifa deposu

Sivas ve Malatya çevresinde dağlık bölgelerde yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı özellikleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kilogramı 800 liradan alıcı bulan kenger sakızı bu yıl itibariyle kilogram fiyatı bin lira oldu.

Kenger sakızı, birçok özelliğiyle de şifa dağıtıyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması dolayısıyla fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Kenger sakızının diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.

Yurt dışına da gönderilen kenger sakızı, yurt gelen gurbetçiler tarafından da yoğun talep görüyor.