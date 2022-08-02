Fenerbahçe, Konyaspor ile Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe, Konyaspor ile Başakşehir'in UEFA Konferans Ligindeki rakipleri belli oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 15:21
Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak.
Arabam.com Konyaspor, Vaduz'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız