Pelosi Tayvan'da, Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'a indikten sonra sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Tayvan ziyaretimiz, Amerika'nın Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığını onurlandırmaktadır.

Tayvan ile yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekliyor.

Dünyanı otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Amerika'nın 23 milyon nüfusu bulunan Tayvan'la dayanışması bugün her zamankinden daha önemli.

Tayvan'a kongre delegasyon ziyaretimiz 1979 tarihli Tayvan'la ilişkiler anlaşmasının rehberlik ettiği uzun süreli ABD politikası ile çelişmiyor.