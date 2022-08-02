Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Belediye Başkanlığına, Şahin Yılancı'nın vefatı nedeniyle AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Ömer Şentürk seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 18:20
Şebinkarahisar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilliği görevini sürdüren Ömer Şentürk başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı.
Gizli oylama sonucu Şentürk, oy çokluğuyla Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 25 Temmuz Pazartesi günü hayatını kaybetmiş, cenazesi ilçede düzenlenen törenin ardından 27 Temmuz Çarşamba günü toprağa verilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız