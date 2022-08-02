MSB'den tahıl gemisine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 18:47
MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız