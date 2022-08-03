Göç İdaresi Başkanlığından Rahim Cavadbeyli iddialarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından, yazar Rahim Cavadbeyli ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Rahim Cavadbeyli ismiyle bilinen, kayıtlarımızda Rahim Javadpour olarak geçen kişinin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceğine dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadeleri kaydedildi.

Cavadbeyli'nin, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği ifade edilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bahse konu şahsın, ülkemizde bulunduğu süre zarfında statüsünün bir gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu 'Bildirim Yükümlülüğüne' uymaması nedeniyle, bildirim yükümlülüğüne uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulanmış olup bu tedbirler, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmemektedir. Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır."