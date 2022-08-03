Sosyal konut fiyatları frenler

Son dönemdeki konut fiyatlarındaki artışı önlemek isteyen hükümet, önceki gün 81 ili kapsayan 150 bin sosyal konut projesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasaları rahatlatacak haberi açıklamasının ardından bazı emlak sitelerinde ev fiyatlarının düştüğü gözlemlendi. İlk aşamada, 20 bin lirayı bulan düşüşler yaşandı.

FIRSATÇI EV SAHİBİ YOLA GELDİ

Piyasadaki talebin azalmasını sağlayacak ve konut sayısını artıracak projeyle birlikte fiyatların düşmesini bekleyen sektör temsilcileri, tüketici için doğru bir adım atıldığını ve kararı desteklediklerini ifade etti. Dar gelirlinin ev sahibi olabileceği sistemde, konut sayısının artmasıyla piyasada denge sağlanacağı belirtiliyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, alınan kararın satıcı psikolojisini kırdığını belirterek, "Biz zaten hep söylüyorduk sosyal konut yapılsın diye. Bu adım sektöre olumlu yansıyacak ve özellikle kira fiyatlarını düşürecek. Burnundan kıl aldırmayan ev sahipleri şu anda rakamları düşürmesi gerektiğini anladı. Düşüş eğilimi daha da devam edecek. Sosyal konut, vatandaşın lehine olacak bir proje" şeklinde konuştu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, bu projeyle birlikte olağan dışı rakamların ineceğini ve bunun sektör adına sevindirici olduğuna dikkat çekti.

PİYASANIN ÜZERİNDEKİ RAKAMLAR AŞAĞI İNECEK

Durbakayım, "Hükümetin ilgili birimlerinin fiyat artışına neden olan etkenleri ortadan kaldıracağına; yaşanabilir konut, uygun maliyet, erişilebilir fiyat ve ihtiyaca uygun konut üreteceğine inanıyoruz. Hükümetin TOKİ kanalıyla gerçekleştireceği bu büyük proje, son 3-4 yıldır azalan konut arzı nedeniyle tırmanışa geçen fiyatlara gem vuracaktır. Hükümetin atacağı bu büyük adımda olağan dışı artan inşaat maliyetlerine de bir çeki düzen getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Projenin, özel sektörün yapacağı sosyal konutlara da örnek olmasını istediklerini belirten Durbakayım, "Nitekim özel sektör olarak, bu ulusal görevde elimizden geldiği kadar destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

VATANDAŞ İÇİN FAYDALI ADIM

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, kararın vatandaş için olumlu olduğunu ve fiyatların düşeceğini belirtti. Şahin, "Kararı olumlu karşılıyoruz ve bu sosyal konut projesi fiyatları düşürecektir. Tek çare sosyal konuttu ve doğru bir adım atıldı. Kira ve satılık fiyatları düşecektir. Çünkü ikisi de birbirini tetikliyor. Satıcı kira fiyatını evin değerine göre belirliyor ya da tam tersi. Uygulandığında gerçekten ihtiyaç sahipleri ev alabilecek ve bu da piyasadaki fiyatları aşağıya çekecektir" dedi.

BU PROJELER SÜREKLİ YAPILMALI

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, bu tür sosyal konut projelerinin sürekli yapılması gerektiğini ve vatandaş için faydalı olduğunu savundu. Koçal, "Sosyal konutlar, vatandaş için çok önemli. Alınan kararı doğru buluyorum. Vatandaşın gelir seviyesine göre ödeyebildiği rakamlar tespit edilirse, proje amaca hizmet etmiş olur" ifadesini kullandı. Ayrıca saha çalışması yapılması gerektiğini ve devletin fırsatçılığı önlemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Ali Porto