Kadına şiddetle mücadelede taviz yok

Bakan Yanık, şu görüşlere yer verdi: Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımız; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla sıfır tolerans ilkesiyle sürdürülmektedir.

İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye'nin 'kadınların korunmasından ve şiddetle mücadeleden taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun bizim şiddetle mücadelemizin esas lokomotiﬁ olmuştur. Bu kanun, yasal altyapının güçlendirildiğinin ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir üst seviyeye taşındığının en önemli göstergesidir.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri temel insan hakları ihlalidir. Söz konusu eylemlerin en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra bu vakaların ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik çalışmalarımız çok geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. Yanık erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelenin devam ettiğini de kaydetti. Bakan Yanık, Türkiye genelinde toplam 149 kadın konukevinin 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunduğunu belirterek, kadına şiddetle mücadele konusunda ayrıca 2 milyon 154 kişiye eğitim verildiğini kaydetti.