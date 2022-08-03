Altılı masada HDP şantajı

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6'lı masadaki görüş ayrılıkları derinleşirken, masaya örtülü destek veren HDP'den adeta şantaj niteliğinde açıklamalar gelmesi iplerin gerilmesine neden oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda oy vermeyeceklerini açıklayan HDP yönetiminden sonra parti tabanından da benzer nitelikte açıklamalar gelmeye başladı. HDP'li eski milletvekillerinden Ziya Pir "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" diye açıklama yaptı.

Bu açıklamaya İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "TBMM'de İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti sağlık çalışanları için mücadele verirken; AK Parti, MHP, BBP ve HDP'den oluşan 4'lü masa neredeydi? Cumhur İttifakı'na çalışıyoruz demeniz yeterli. Takke düştü" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP cephesinde ise bütün parti yönetimi artık Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına odaklanmış durumda ve tüm hesaplar da CHP liderinin adaylığı üzerine yapılıyor. 6'lı masanın diğer ortaklarından DEVA ve Gelecek Partisi cephesinde ise masadan altı partinin kararı ile 'ortak aday çıkmazsa' ayrı ayrı aday çıkarmaya yönelik hazırlık yapılıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, daha önce altı ortağın tamamının uzlaşması ile bir aday belirlenmemesi durumunda, DEVA'nın adayının kendisi olacağını söylemişti.