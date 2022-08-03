En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Kurum "Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi. Öte yandan, söz konusu projeyle ilgili detaylar da netleşiyor.

TOKİ'nin proje kapsamında 81 ilde en az 150 bin konut inşa etmesi bekleniyor. Halihazırda ev sahibi olmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle ev sahibi olacak. Kuraya katıldıktan sonra ev almaya hak kazanan vatandaşlar, 15 yıla varan vade seçenekleriyle kira öder gibi ev taksiti ödeyecek. Bu arada, şehit yakınları ve gaziler için satışta özel kontenjan açılacak. Evler için belirlenmesi beklenen peşinat tutarı ise evin fiyatının yüzde 10'u civarında. 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanması beklenen dairelerin fiyatları ise henüz netleşmedi.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ