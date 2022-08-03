Suçluların kullandığı casus yazılımın arkasında 15 yaşında bir çocuk çıktı

Su an 24 yasındaki Keen'in"Immanent Monitor" adını verdigi yazılımla bilgisayarların kameralarına ve mikrofonlarına erisilebiliyor, karsı taraf takip edilebiliyor ve sahsi veriler çalınabiliyor.

Keen, bu yazılımın tanesini 35 ABD Doları'na (630 TL) sattı. Keen 2013-2019'da yazılımı 128 ülkeden en az 14 bin 500 kisiye satarak 300 bin ila 400 bin doları (5.3 milyon TL ila 7 milyon TL) gelir elde etti.

Avustralya'da en az 201 kisinin suç amaçlı yazılımı satın aldıgı bildirildi. Veri hırsızlıgı ve kara para aklama dahil 4 farklı suçtan yargılanan Keen, 20 yıl hapis cezasıyla karsı karsıya. Annesi de yardım ve yataklıktan 10 yıl hapis cezası alabilir.