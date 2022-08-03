Elebaşı Gülen'in kitabını yazmıştı...Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'den yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 20 örgüt üyesi daha yakalandı. 10'u Yunanistan'a girmek isterken sınır polisi tarafından geri itilen şüphelilerin yakalanmasıyla terör örgütlerinin işbirliği de ortaya çıktı. 16'sı FETÖ üyesi, 2'si PKK, 1'i MLKP, 1'i de DHKP-C'li olan zanlılardan 2 FETÖ üyesinin arandığı birçoğunun da dosyasının istinaf da onama beklediği öğrenildi.

Yakalanan FETÖ üyeleri arasında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü kitaplaştıran FETÖ üyesi gazeteci Mehmet Gündem ve eşi Mine Gündem de çıktı. Yurtdışı yasağı olan Gündem'in Edirne'nin Enez İlçesinde gece pusu kuran Jandarma tarafından yakalanarak kaçış planı suya düştü. Gündem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan son dönemlerde Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışan terör örgütü üyelerini sınırdan itse de, FETÖ üyeleri başta olmak üzere terör örgütü mensupları yasadışı yollardan kaçmak için her yola başvuruyor. Son 10 gün içerisinde Edirne'nin ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 terör örgütü üyesi daha yakalandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10'u Yunanistan sınırından geri itilerek Türkiye'ye döndüğünde yakalanan örgüt üyelerinin kaçış planında yaptıkları işbirliği de dikkat çekti.

FETÖ'NÜN KALEMİ JANDARMA PUSUSUNA DÜŞTÜ

Edirne'nin Enez İlçesinde Jandarma ekipleri gece yurtdışına yasadışı yollarla 6 kişinin firar edeceği bilgisine ulaştı. Yeni Mahalle bölgesinde pusuya yatan Jandarma ekipleri, Yunanistan'a kaçmak için gece 01.30 sıralarında yola çıkan 1'i kadın 7 kişiyi operasyonla yakaladı. Aralarında bir avukatın da bulunduğu şüphelilerden FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı üyesi Mehmet Gündem ve FETÖ şüphelisi eşi Mine Gündem de çıktı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mehmet Gündem'in hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi. Bir süre cezaevinde kalan Gündem'in aldığı ceza dosyasının istinafta olduğu bu nedenle yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçış planı yaptığı öne sürüldü. Yakalanan Gündem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELEBAŞINI KİTAP YAPTI

Mehmet Gündem, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğu birçok siyasetçinin biyografisini kaleme almıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile geçirdiği 11 günü de kitaplaştıran Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturması kapsamında, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınmıştı.

FETÖ VE SOL ÖRGÜTLER EL ELE

Edirne'nin Elçili köyündeki operasyonda ise yakalanan Tevfik Mustafa K'nın FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı Emine K.'nın ise MLKP terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Çalıköy'de Jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'dan geri itilen 4 örgüt üyesinden Ebru S., Esra Y., Emir I.'nın FETÖ üyesi olduğu, Turgay K.'nın ise DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Meriç ilçesi Serem Köyünde Hudut Karakolu personelleri tarafından 1.Derece Askeri Yasak Bölgede Yunanistan tarafından geri itilen 6 kişiden Aydın C. ile Orhan D.'nin FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarından arama kaydı bulunduğu öğrenilirken, Edirne Kiremitçisalih Köyünde de PKK terör örgütü üyesi Metin E. ile Müdür E. yakalandı.