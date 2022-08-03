Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 2.664,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek kaybettiren yüzde 0,38'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 2.647,59 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 ve 2.700 seviyelerinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,40 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 78,62 olan yıllık enflasyonun, yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.