Fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay ilaçlardaki fiyat artışını yüzde 16,54 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 13,8 ile demir yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 12,63 ile pirinç izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,49 ile spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri, yüzde 10,54 ile kitaplar, yüzde 9,29 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 9,08 ile kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 8,49 ile sebze ve yüzde 7,91 ile makarna çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında oldu. Bunu yüzde 6,25 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2 ile çocuk giyim, yüzde 1,22 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,49 ile dana eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

İlaçlar 18,66 Yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler 16,54 Demir yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı 13,80 Pirinç 12,63 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri 11,49 Kitaplar 10,54 Patates ve bazı yumru bitkiler 9,29 Kara yoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı 9,08 Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) 8,49 Makarna çeşitleri 7,91

Temmuzda fiyatı en fazla düşen veya en az artan seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: