Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı serbest
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı serbest
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
İslam Memiş'ten altın olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
İslam Memiş'ten altın olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
Otomotiv satışları temmuzda arttı
Otomotiv satışları temmuzda arttı
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
İstanbul'da temmuz ayının zam şampiyonu biber
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de maymun çiçeği vakaları yükseldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv satışlarında ilk 3 sırayı Fiat, Volkswagen ve Ford aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 11:07
Yazdır
Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu

- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Ford olurken, otomobil satışlarında Fiat, Volkswagen ve Renault öne çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

- Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 680 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 5 bin 411 satışla Volkswagen ve 4 bin 530 satışla Ford takip etti.

Renault, 4 bin 459 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 566 satışla beşinci sırada yer aldı.

- 4 markalı PSA Grubu ilk 5'te yok

Temmuz ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 495 ile Fiat oldu. Bunu 4 bin 641 satışla Volkswagen ve 3 bin 623 satışla da Renault izledi.

Dacia, 3 bin 566 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 3 bin 303 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de 4 markayla faaliyet gösteren PSA Grubu bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS ve Opel gibi markaların ilk 5'e girememesi dikkati çekti.

- Lüks ve spor otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Temmuz ayında 84 Porsche, 19 Maserati, 18 Lexus, 8 Jaguar, 2 Ferrari ve 3 Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

KAPAT [X]

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında temmuz ayında 4 bin 14 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 3 bin 185 satışla Fiat ve 836 satışla Renault izledi.

Volkswagen 770 satışla dördüncü ve Toyota 459 satışla beşinci oldu.

Temmuz ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO330033
ASTON MARTIN330033
AUDI71871800718718
BENTLEY00000
BMW1.3591.359001.3591.359
CITROEN1.1631.16318618601.3491.349
CUPRA5959005959
DACIA3.5663.5660003.5663.566
DFSK1818001818
DS18318300183183
FERRARI220022
FIAT10.489610.4953.135503.18513.6245613.680
FORD1104065163.972424.0144.0824484.530
HONDA01.3341.334001.3341.334
HYUNDAI2.6017023.3031981982.6019003.501
ISUZU0146680146680
IVECO01941940194194
JAGUAR880088
JEEP6161006161
KARSAN0202020020
KIA1.2681.26830530501.5731.573
LAMBORGHINI00000
LAND ROVER1121121151150227227
LEXUS1818001818
MASERATI1919001919
MAZDA2929002929
MERCEDES-BENZ95795714214201.0991.099
MG880088
MINI10410400104104
MITSUBISHI373787870124124
NISSAN294294660300300
OPEL1.9581.958909002.0482.048
PEUGEOT76576545745701.2221.222
PORSCHE8484008484
RENAULT2.2601.3633.6238368362.2602.1994.459
SEAT36736700367367
SKODA1.0111.011001.0111.011
SMART00000
SSANGYONG6565313109696
SUBARU3030003030
SUZUKI17117100171171
TOYOTA2.2442812.5254594592.2447402.984
VOLKSWAGEN4.6414.64177077005.4115.411
VOLVO1541540154154
TOPLAM:17.70423.32741.0317.1414.03411.17524.84527.36152.206
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor
Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor
454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu
Fiyatı en fazla artan ürün ilaç, en çok düşen ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!
Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!
10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki süreleri kapsaması gerekmektedir.
KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Kızlarını görenler şok oldu!

Kızlarını görenler şok oldu!

2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.