KPSS'de sızıntı iddiası! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidecek

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirilerek gerekli adımların ivedilikle atılacağını söyledi. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

''PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR''

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e gideceğini duyurdu. Arıncı, ''Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' dedi.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.