Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara cemevlerine saldırı soruşturmasına ilişkin konuştu.

Sözcü Çataklı, ''Çok açık bir provokasyon ile karşı karşıya kaldık. Olayın gerçekleşme süresinden planlı bir eylem olduğunu anladık'' dedi.

Soruşturmanın devam ettiği bilgisini de veren Çataklı, faillerin kısa sürede yakalandığını, olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın örgüt bağlantısı araştırılıyor.

45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir'e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K, Ankara'ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakaklanmıştı.

AİLESİNDEN KAYIP BAŞVURUSU

İzmir'de yaşayan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek 'kayıp' başvurusunda bulunduğu da ortaya çıkmıştı.