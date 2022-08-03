Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da görüldü! Birçok mahalle tehlike altında

O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı
DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı serbest
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden zanlı serbest
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Şebinkarahisar'ın yeni belediye başkanı belli oldu
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Liseyi dışarıdan bitiren Filiz'in YKS'deki başarısı yalan çıktı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav başladı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
AYM bireysel başvuru istatistiklerini açıkladı: 320 bin başvuru karara bağlandı
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Zika virüsü taşıyan sivrisinekler İstanbul'da görüldü! Birçok mahalle tehlike altında

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Öte yandan konu hakkında açıklamalarda bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Ağustos 2022 15:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerin sayısında artış yaşanıyor.

Yakınındaki dere nedeniyle İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde de Aedes türü sinekler artışa geçti. Mahalle sakinleri, artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.

Midilli, "Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor. Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE SİNEKLERDE ARTIŞ OLDU'

Midilli, iklim değişikliği ile birlikte özellikle sivrisineklerde artış olduğunu belirterek, "Sivrisinekler çok fazla hastalığa vektörlük yapıyorlar, bunları taşıyorlar ve sokarken de insanlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. İstanbul için önemli olan iki cins var. Biri daha önce de burada var olan Culex cinsi. Culex cinsi ile özellikle Batı Nil Ateşi bulaşabiliyor. Daha önce Türkiye'de vakalar oldu ancak 2020 yılından beri Türkiye'de vaka yok. Kuşlardan kan emen Culex cinsi sivrisinekler insanlara da bulaştırabiliyorlar ama insanlar tekrar hastalığın yayılmasında rol oynamıyorlar. Batı Nil Ateşi'nin büyük bir çoğunluğu basit bir gribal enfeksiyon bulgularla kendi kendine iyileşen hastalık tablosu geliştiriyorlar" dedi.

'TÜM KIYILARIMIZA YAYILDI'

Prof. Dr. Kenan Midilli, ilaçlama yöntemi ile sonuç elde edilmeyeceğini belirterek, "Aedes cinsi sivrisinekler, özellikle daha önceleri Afrika ve Asya'da yaygın olarak bulunan sineklerdir. Bunlar da zika virüsünü bulaştıran sineklerdir. Özellikle dünyada araba lastiklerinin dolaşımının artmasıyla birlikte bu sivrisinekler yayıldı. Önce 1960 yıllarında İtalya'da girdi. Bize 2010 yılında batı sınırından giriş oldu. Şu an neredeyse tüm kıyılarımıza yayılmış durumda. İlaçlama yöntemi tercih edilen yöntemlerden bir tanesi ama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor. Sivrisinekler, yumurtalarını su birikintilerine bırakıyorlar. Su birikintilerinin yok edilmesi lazım. Araba lastiklerinin içindeki sular, saksı diplerinin içinde kalan sular gibi alanları bile çoğalmak için kullanabiliyorlar. Etraftaki su birikintilerini kurutmak lazım. Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var ama ilaçlama yöntemi çok geçerli bir yöntem değil çünkü çok agresif bir yöntem. İzlenmesi ve gerekli olan asıl kaynakların kurutulması gerekiyor" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali yüksek
Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali yüksek
Yunanistan'ın geri ittiği Afgan kadın Meriç Nehri kıyısında doğum yaptı
Yunanistan'ın geri ittiği Afgan kadın Meriç Nehri kıyısında doğum yaptı
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kovid-19 yeni yazılımla artık bilgisayarlı tomografiden kaçamıyor
Kovid-19 yeni yazılımla artık bilgisayarlı tomografiden kaçamıyor

Bu Habere Tepkiniz

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!
Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!
10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

2002 tarihinden sonra geçen süreleri borçlanmak, emeklilik yaşını etkiler mi?

Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak sürelerin de 23/05/2002 tarihinden önceki süreleri kapsaması gerekmektedir.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Kızlarını görenler şok oldu!

Kızlarını görenler şok oldu!

2017 yılında boşandığı Onur Saylak'tan ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü. Objektiflerden uzakta tuttuğu kızlarını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştı. Kocaman olan kızların güzelliklerini annelerinden aldığına dair hayranlarından yorum yağdı.