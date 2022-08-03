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Milli Eğitim Bakanı Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezini açtı

"Bu merkezlerin verimli işleyen mekanlar olmasını istiyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman 1000 tane köy okulunu halk eğitim merkezi, köy ilkokulu, anaokulu olarak inşallah açabilme imkanımız olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 15:05
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezini açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy yaşam merkezlerinin verimli işleyen mekanlar olmasını istediklerini ifade ederek, "2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman 1000 tane köy okulunu halk eğitim merkezi, köy ilkokulu, anaokulu olarak inşallah açabilme imkanımız olacak." dedi.

Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Samsun'da başlattıkları proje kapsamında Ankara'daki ilk merkezin açılışını yaptıklarını söyledi.

Son 20 yılda eğitimde yapılan çalışmaları anlatan Özer, eğitim sisteminde yaklaşık 19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen bulunduğuna ve bu rakamın çoğu ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekti.

Okullaşma oranlarına değinen Özer, "Ülke olarak en kalıcı ve güçlü sermayemiz beşeri sermayeyse ve bunun niteliğini artırmanın tek enstrümanı eğitimse, o zaman çocuklarımızın eğitimle buluşması gerekiyor. Bu ülkenin beşeri sermayesinin en verimli şekilde kullanıldığı dönem son 20 yıl olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'de, "eğitimdeki sayı arttıkça sanki eğitimin kalitesi düşüyormuş, eğitimdeki büyüme kaliteye düşmanmış gibi bir algı" bulunduğunu ifade eden Özer, "Kalite nasıl bir şeydir ki eğitim sistemi büyüdüğü zaman azalsın, sadece yaygınlaşır. Son 20 yıl bir taraftan eğitimde demokratikleşme süreci devam ederken, diğer taraftan da eğitimde tüm kademelerde çocuklarımızın kendisine yer bulabildiği bir dönem olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Okul öncesi eğitime erişimi artırma kapsamında yapılan çalışmaları anımsatan Özer, köy okullarında anaokulu, anasınıfı açma kriterleri arasında yer alan 10 olan öğrenci sayısını ise 5'e düşürdüklerini söyledi. Özer, "Bu yılın sonuna kadar 5 yaştaki okullaşma oranları nasıl yüzde 78'ten yüzde 93'e çıkarıldıysa 11 ay gibi kısa sürede, inşallah yıl sonuna kadar yüzde 100'e çıkaracağız." dedi.

- Köy yaşam merkezleri

Projeye değinen Özer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız tarımla, hayvancılıkla veya kişisel gelişimle ilgili hangi eğitimi istiyorlarsa Altındağ'a, Ankara'ya gitmeden yaşadıkları yerde erişebilecekler. Bu süreci Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte yürüteceğiz. Eğer halk eğitim merkezi olarak açabilme imkanı yoksa Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte yaz kamplarına dönüştüreceğiz. Yani ilkokulundan anaokuluna, halk eğitim merkezinden gençlik kampına kadar çok fonksiyonlu bir şekilde kullanabilme imkanı olacak köy yaşam merkezlerinde. Buraların sadece basit bir şekilde açılışı yapılan yerler değil, verimli işleyen mekanlar olmasını istiyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman 1000 tane köy okulunu halk eğitim merkezi, köy ilkokulu, anaokulu olarak inşallah açabilme imkanımız olacak."

Özer, bakanlığın 7'den 70'e herkese eğitim imkanı sunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz var. Halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri üzerinden vatandaşlarımızın istemiş olduğu eğitimleri verebilme imkanına sahip. Bu sene önemli bir seferberlik ilan ettik. Geçen sene halk eğitim merkezlerinden yararlanan kursiyer sayımız yaklaşık 5 milyon civarındaydı. 2022'de her ay en az 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilme hedefi koyduk. 7 ayın sonunda 7 milyon 142 bin 529 vatandaşımıza eriştik. Bunun yaklaşık yüzde 70'i kadınlarımız. Kadınlarımızı sürekli güçlü kılmak, iş gücü piyasasına daha sağlam bir şekilde adım atmalarını sağlamak, ev kadınıysa yaşam becerilerini artırmak için her türlü destekle yanlarında yer almaya devam edeceğiz."

Halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerindeki usta öğreticilerin maaşına yapılan zammı anımsatan Özer, "Ücret artışıyla ilgili talepleri vardı. Sadece bu usta öğreticilerimiz değil, aynı zamanda ihtiyaç olması durumunda ücret karşılığı derse giren öğretmen adaylarının da ücretlerinde yüzde 70'lik artış gerçekleşti. Dolayısıyla yılın sonuna kadar halk eğitim merkezlerinde 12 milyon vatandaşa erişebilmemizle ilgili artık hiçbir engelimiz yok." dedi.

Daha sonra merkezin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, gözleme yapan kadınlar ve merkez bünyesinde eğitim alan arıcılık kursiyerleriyle sohbet etti. Özer, kendisinden tablet isteyen çocuklara, tablet hediye etti.

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