9 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Mersin'de oturan Fatma ve Mehmet Yasin Sarı çiftinin 7 çocuklarından 9 aylık Tuğba Nur Sarı, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Tuğba Nur bebek, tedavi görürken koronavirüse yakalandı. Sarı, dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Yasin Sarı, kızının hastanede tedavi altındayken 1 hafta önce koronavirüse yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

''Kalbinde delik vardı. Ameliyat edildi. Sonrasında koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalandığında hastaneden bilgi alamadık. 6 gün içerisinde kızım entübe edilmiş ve bilgimiz yok. Akşam 23.00 sıralarında hastaneye geldim. Doktorlara daha önce söylemiştim 'Mersin'de oturuyorum' diye. Bana 'siz gidin Mersin'e, biz size bilgi vereceğiz' dediler. Bu süreç içerisinde günde 20-30 defa aradım. Kızım entübe edilmiş, bize bilgi verilmedi. Kalbi durmuş öğlen, bize bilgi verilmedi. Ben de akşam kendi imkanlarımla Mersin'den Ankara'ya kızımı görmeye geldim. Akşam geldiğimde bana 'maalesef kızınızı kaybettik' dediler''