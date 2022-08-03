Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 15:46
Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır."
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Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,4 artışla 18,6 milyar $ olmuştur.Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 3, 2022
Bu, en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır.
Türkiye, 2022nin ilk 6 ayında olduğu gibi, 7'nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, rekorlar serisini sürdürmüştür. pic.twitter.com/bJI7v2wOWt