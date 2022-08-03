Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru

Ticaret Bakanı Muş: "Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar oldu. Bu, ölçülmüş en yüksek temmuz ayı ihracat rakamıdır."

Temmuz ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %13,4 artışla 18,6 milyar $ olmuştur.



Bu, en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır.



Türkiye, 2022nin ilk 6 ayında olduğu gibi, 7'nci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamış, rekorlar serisini sürdürmüştür. pic.twitter.com/bJI7v2wOWt Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 3, 2022