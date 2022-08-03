İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Ağustos 2022 19:37
Ali Yiğit yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç, Yuvalı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Feride Özalp'ın kullandığı 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sına Engin ve İbrahim Özalp, Sezer Kuyudelen ile Mediha Yiğit, Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Hava Yaman ile Ömür Şimşek, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mediha Yiğit, Tire Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız