Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi

A Haber canlı yayınına katılan Bakan Nebati; Enflasyon, ihracat, yabancı yatırımcı ve birçok merak edilen konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya her gün değişiyor. 6 ay sonra örneğinde aslında almış olduğumuz kararlarla KKM sistemi Türkiye'de yeni bir enstrümanla taleplere karşılık veren, ihanete kadar varan söylemlerinin bitirildiği, tedbir paketleriyle önünü gören Türkiye'ye adımlardı. Dolardaki düşüşle Türkiye'deki alt bileşenler 2022 yılının Türkiye'nin en iyi sürecine başlangıçtı. O tarihlerde 7 ay sonra uyandık. Arada önemli kabusu yaşadık. 24 şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiydi. Dünyadaki dengeleri değiştiren sonuç ortaya çıkardı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SALGININ ÖTESİNE GEÇTİ

Bu bir kabus. Ağır travmaya sebep oldu. Salgın döneminin ötesine geçen bir durum oldu. Salgının üzerine savaş gelince dünyaya ağır geldi. Ben uyandım. Türkiye gerçekler ülkesi. Sorunların üstesinden gelen, dünyaya örnek teşkil eden bir ülke. Kabusu yaşamak, sorunları görmezden gelmek siyasal muhalefetin sonucu.

Salgın başlarken, ben bakan yardımcısıyddım. Dejabu oldu. 2022 ocak ayıyla 2020 ocak ayı arası benzetme yapılabilir. Yapılan toplantılarda çözümlere yönelik adımlar için hazırlık yapıyoruz. Salgının etkileri kapanmayla farklı bir dünyaya dönüyor. Bir terslik olmasa Türkiye farklı 2020 yılı yaşayacak dedik, mart ayında vaka ile karşılaştık. Dükkanlar kapandı, işletmeler durdu.

Ne olacağını bilmeyen Türkiye ve dünya vardı. Aldığımız kararlar çerçevesinde 31 Mart geldiğinde insanlar çeklerini ödeyebileceğini, vergilerinin devlet tarafından karşılanacağını bilsin dedim. Bu şekilde dünyaya örnek olacak, gelişen bir Türkiye olacak demiştim yanılmadım.

20 aralıkta KKM, sayın cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Sabaha farklı bir Türkiye olarak uyandık. Bu işi hallettik savaş deprem olmadığı takdirde bu iş başarıldı dedim. Türkiye küçülecek dendiğinde büyümüş, ticaret canlı yepyeni pazarlar bulunmuş, yolumuza devam edelim 2023'e iyi hazırlıkla gideceğiz demiştim, savaş oldu. İşimiz zor. 2020 aralık itibariyle yeni Türkiye'yi devreye soktuk.

Uyum içinde adımlar atmaya başlamış, böylesi süreçte bu işi başaracağız dediğimiz noktada savaş bir miktar öteledi. 6 ay önce muhalefetin eline vereceğimiz bir şey var dedim. Enflasyon. Biz bununla karşılaşacağız. Emtia fiyatları arttı. Muhalefetin enflasyon konusunda saldıracağını ifade etmiştik. Bunu söylüyorlar. Türkiye yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan bir ülke. Bu tartışmalar içinde enflasyonun kalıcı hale gelmesini engelleyecek önlemler alınması gerekiyor. Beklentileri aşan bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü savaş geldi. Emtia fiyatları ve dövizdeki artışlara sebep olmasıyla bu noktaya geldik. Ümitliyim. Türkiye salgında olduğu gibi bu dönemde de başarılı sonuç elde edecek ki hepimiz şaşıracağız.

"ERDOĞAN DÜŞMANLARININ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAĞI SÜRECİ YAŞAYACAĞIZ"

Türkiye'yi bilmeyenler ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının hayal kırıklığına uğrayacağı süreci yaşayacağız. Yolları yaptık büyük köprüler bitti. Savaşta Türkiye'de çarklar döndü.

Avrupa ve yakın coğrafya ihtiyacını Türkiye'den hızlı şekilde karşılıyor. Savaş ve salgının en büyük kazanımlarından bir tanesi. Türkiye'nin sanayi kapasitesinin başka bir noktaya geleceği. Sorunların üstesinden gelen Türkiye var. Bu sorunları görüp yandık bittik diyenlerin ülkesi değil.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz. Asgari ücret artırıldı. İkinci yarıda artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul yetim tamamında maaş artışına gidildi.

Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90'lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.