4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.
(Şırnak/12.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak, Bağcılar Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlara hitap edecek.
(İstanbul/11.30/14.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.
(Adıyaman/11.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını inceleyecek.
(Ankara/14.00)
2- T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.
(Aksaray/09.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Kuala Lumpur)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını Ülker Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçlarında deplasmanda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla, Medipol Başakşehir ise İzlanda'nın Breidablik ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Vaduz/21.00/Kopavogur/21.45)
3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde Litvanya ile karşılaşacak.
(İzmir/20.30)
4- Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ile yöneticilerin katılımıyla transferler için toplu imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.
(Gaziantep/17.00)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız