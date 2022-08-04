4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Dolar 18 TL'yi gördü
Dolar 18 TL'yi gördü
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde bekliyor
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
Okullarda yeni dönem! 'Sınıf mevcudu kararı' Resmi Gazete'de
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
En büyük sosyal konut hamlesinde detaylar belli oluyor
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
Türkiye'nin önündeki en büyük engel döviz stokçuları
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
İslam Memiş'ten altını olanlara uyarı: Çarşı pazar karışacak
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS incelemesine ilişkin açıklama
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Erdoğan'dan KPSS sorularına ilişkin inceleme talimatı
Ana sayfaHaberler Siyasi

4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.

Eklenme : 04 Ağustos 2022 00:00
Yazdır
4 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'deki Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret edecek.

(Şırnak/12.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Mahallesi Yürüyüş Yolu Caddesi'nde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak, Bağcılar Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek vatandaşlara hitap edecek.

(İstanbul/11.30/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Adıyaman/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını inceleyecek.

(Ankara/14.00)

KAPAT [X]

2- T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasında orta ve yüksek irtifa roket atışlarını izleyecek.

(Aksaray/09.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kuala Lumpur)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını Ülker Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçlarında deplasmanda Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla, Medipol Başakşehir ise İzlanda'nın Breidablik ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Vaduz/21.00/Kopavogur/21.45)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final ve klasman maçları yapılacak. Türkiye, çeyrek finalde Litvanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30)

4- Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal ile yöneticilerin katılımıyla transferler için toplu imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

(Gaziantep/17.00)

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'Schengen vizesi başvurularında ret oranı arttı'
'Schengen vizesi başvurularında ret oranı arttı'
Erdoğan ve Putin 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek
Erdoğan ve Putin 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
CHP 'aday kim olsun?' anketi yapacak
CHP 'aday kim olsun?' anketi yapacak
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Ümit Özdağ, ÖSYM önünde açıklamalarda bulundu
Ümit Özdağ, ÖSYM önünde açıklamalarda bulundu

Bu Habere Tepkiniz

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!
Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!
10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Öğretim elemanı alımlarında ALES harici sınav dikkate alınır mı?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında ALES haricinde uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan GRE-GMAT sınavlarının kabul edilmesi yasal olarak mümkün değildir!
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 3 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak

İSKİ 223 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022.
Kızlarını görenler şok oldu!

Kızlarını görenler şok oldu!

Tuba Büyüküstün, çocuklarını gözlerden uzakta büyüttü.