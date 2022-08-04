Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin eki "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESÜnin "BRANŞLAR" bölümüne "BANDO" sütunlanndan sonra gelmek üzere aşağıdaki "HUKUK" sütunlan eklenmiştir.