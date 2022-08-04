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Abdülhamid Yunan'ı titretti! Akdeniz'de hakimiyet tohumlarımızı ekeceğiz

Teknik açıdan dünyanın en iyileri arasında yer alan sondaj gemisi Abdülhamid Han, adeta bir yüzen otel. Arama kabiliyetleri dışında sosyal tesisleri, dinlenme alanları, spor ve sinema salonları bulunan gemide 1.200 kişi yaşayabiliyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 04 Ağustos 2022 07:30
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Abdülhamid Yunan'ı titretti! Akdeniz'de hakimiyet tohumlarımızı ekeceğiz

Türkiye'nin denizlerdeki 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han 9 Ağustos'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan ayrılarak arama faaliyetlerine başlıyor. Başta Yunanistan ve AB olmak üzere birçok küresel gücün tepkisini çeken sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji kaynaklarını keşfederek ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

DÜNYADA SADECE 5 ADET VAR

Abdülhamid Han sondaj gemisinden dünyada sadece 5 adet bulunuyor. 7 nesil diye tabir edilen gemi, son teknolojiye sahip. Gemi 2021 yılında Türkiye'ye geldikten sonra farklı bir güce büründü. Teknolojik olarak upgrade (yükseltilen) edilen Abdülhamid Han'ın 3'te 2'si yerli teknoloji ile donatıldı. Öte yandan Abdülhamid Han, Türk sondaj filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzun gemisi...

Mavi Vatan doktrininin mimarı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Abdülhamid Han ile kritik bir hamle yapacağını belirterek "Küresel güçlerin Akdeniz'deki satranç oyununda Türkiye doğru adımı atarsa kazanabilir. Konu gaz rezervi bulmanın ötesine geçmiş durumda. Dolayısıyla sadece Mersin Taşucu ile KKTC arasında yapılacak bir sondaj küresel güçlerin bize dikte ettiği haritayı kabul etmek olur. Yapmamız gereken; Kıbrıs'ın batısı ile Libya hattında yapacağımız bir sondaj çalışmasıdır. Kati suretle Mavi Vatan'ı savunmalıyız. İpin ucu bir kez kaçarsa yakalayamayız. Şu an tam vakti. Akdeniz'deki hakimiyet tohumlarımızı ekmeliyiz. Kimse şu konjonktürde Türkiye ile savaşmayı göze alamaz. En fazla AB yaptırım uygular ki zaten uygulanıyor. Yunanistan ses yükseltir, bu da dikkate alınacak bir durum değil. Keza Yunanistan'ın turizm sezonu içindeyiz, o bile bunu yapamayacaktır" dedi.

"KKTC BAYRAĞIYLA ARAMA"

Yaycı ayrıca KKTC'nin tanınması ve arama faaliyetlerinde bir adım öne geçilmesi adına şu önerilerde bulundu: Türkiye ve KKTC Deniz Yetki Alanları Ortak Kullanım Anlaşması imzalamalıdır. Böylece Türkiye'nin kazancı KKTC'nin kazancı olurken KKTC'nin kazancı da Türkiye'nin kazancı olur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan'ı Kuzey Kıbrıs'ın da Mavi Vatan'ı olur. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyindeki ve batısındaki deniz alanlarına da sahip olur ve müthiş büyük bir alandan istifade eder. Ayrıca ülkemizde bulunan sondaj gemileri KKTC bayrağı ile arama yapabilir veya KKTC'ye kiralanabilir. Kısacası KKTC kendi bayrağı ile sondaj imkan ve kabiliyetine sahip kılınmalıdır. Böylece KKTC'nin devlet varlığı kabul görecektir. Türkiye yerine doğrudan muhatap bir anda KKTC olacaktır.

DÜNYANIN EN DONANIMLI 5 GEMİSİNDEN BİRİ

  • - 9 katlı olan ve bir helikopter pisti de bulunan gemi; 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında.
  • - Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. (Türkiye'deki ortalama sondajların derinliği 8 bin metre)
  • - Abdülhamid Han'da ilk etapta 200 tam kapasite çalışması durumunda 1.200 kişi çalışacak.
  • - Geminin üzerinde yer alan Abdülhamid Han yazısının baş harfi, bir otomobilden daha büyük.

Kaan ZENGİNLİ

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