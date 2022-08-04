Brent petrolün varil fiyatı düşüşte: 96,55 dolar

Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylül ayı için önceki aylara göre kısıtlı bir üretim artışına gidileceğine yönelik kararı fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, çarşamba günü yapılan 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, yetersiz yatırımlar nedeniyle azalan ek üretim kapasitelerinin, ciddi arz kesintilerine karşı büyük bir dikkatle kullanılması gerektiği belirtildi.

Grup, petrol üretimini haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise günlük 648 bin varil artırma kararı almıştı.

Uzmanlar, önceki aylarda daha yüksek üretim hedefleri koyan OPEC+ grubunun bu hedeflere ulaşamamasının, pek çok üye ülkenin kaynaklarını tüketmesinin ve küresel petrol talebinde yaşanan azalmanın dün alınan kararda etkili olduğu görüşünü ifade ediyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) Tengiz-Novorossisk boru hattından yapılan tedariki Tengiz sahasındaki tamirat çalışmaları ve Kaşagan sahasındaki üretim kesintisi nedenleriyle ciddi oranda düşürdüğüne yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1'ini karşılayan CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossisk terminaline taşıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,01 ile 97,34 dolar aralığının direnç, 96,49 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.