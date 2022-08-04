Dolandırıcıların tuzağına hakim de düştü: 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptırdı

İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtan telefon dolandırıcıların hedefinde bu kez bir hakim vardı. 30 bin dolar ve 100 gram altınını kaptıran hakimin şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.