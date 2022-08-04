Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla 5 helikopterle yeniden başladı.

Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.