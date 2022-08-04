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Anne sütü ve emzirmenin faydaları

Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu:- "Bağışıklığı güçlendirdiği gibi zatürre, orta kulak iltihabı, menenjit, ishal gibi hastalıkların görülme sıklığı anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülüyor. Sindirimi kolay olduğundan gaz sancıları, kabızlık ve ishal gibi durumlar daha az görülüyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 10:37
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Anne sütü ve emzirmenin faydaları

Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki özel ilişkinin kurulmasında rol oynayan "mucizevi bir besin" olduğunu belirterek, "Anne sütünün ve emzirmenin hem bebeğin hem de annenin sağlığı için birçok önemli görevi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkoğlu, yeni doğan bebekler için en doğal, en temiz, en ucuz, en kolay ulaşılabilir ve en faydalı besinin anne sütü olduğunu vurguladı.

Türkoğlu, her bebeğin ilk 6 ay boyunca D ve K vitamini hariç tüm gereksinimini karşılayan anne sütünün yüzde 88'inin sudan oluştuğunu ve bu süreçte bebeğe su dahil hiçbir ek besin verilmemesi, 6. aydan sonra ise uygun ek besinlere başlanması ve emzirmenin 2 yaşına kadar devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Doğumdan sonra anne ile bebeğin en kısa sürede emzirme için bir araya getirilmesi gerektiğini belirten Türkoğlu, "Emzirmeye vajinal yolla olan doğumlarda, göbek klemplendikten hemen sonra başlanabilir. Sezaryen doğumlarda ise anne ve bebeğin bir araya gelmelerinin bir saatten fazla geciktirilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, her annenin sütünün bebeğine özel olduğunu aktararak, "İlk gelen süt kolostrum, halk arasında ilk ağız sütü olarak biliniyor. Miktarı az, kıvamı yoğun ve sarı renkli oluyor. Midesi kiraz kadar olan yenidoğan bebek için kolostrumun her damlası çok kıymetli. Bebeği besleyici özelliklerinin yanında enfeksiyonlardan da koruyor. Bağırsak hareketlerini uyarıyor, mekonyum dediğimiz koyu ve yapışkan ilk kakanın atılımını kolaylaştırıyor, dolaylı olarak sarılık riskini azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bebek için ağrı kesici, sakinleştirici ve rahatlatıcı etki taşıyor"

Özlem Türkoğlu, yeni doğan bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılayan anne sütünün, aynı zamanda anne ile bebek arasındaki özel ilişkinin kurulmasında rol oynayan "mucizevi bir besin" olduğunu, anne sütünün ve emzirmenin hem bebeğin hem de annenin sağlığı için birçok önemli görevi bulunduğunu belirtti.

Türkoğlu, anne sütünün, anne ve bebek sağlığı için önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Bağışıklığı güçlendirdiği gibi zatürre, orta kulak iltihabı, menenjit, ishal gibi hastalıkların görülme sıklığı anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülüyor. Sindirimi kolay olduğundan gaz sancıları, kabızlık ve ishal gibi durumlar daha az görülüyor. Bebeğin beyninin daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bebek için ağrı kesici, sakinleştirici ve rahatlatıcı etki taşıyor. Bebeği astım ve bazı alerjik hastalıklardan koruyor. Şişmanlık riskini azaltıyor. Şeker hastalığından ve bazı bağırsak hastalıklarından koruyor. Bazı kanser türlerine karşı koruyor.

Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda damar sertliği ve hipertansiyon gelişimi daha az oluyor. Doğumdan sonra emzirmenin erken dönemde başlanması annenin doğum sonrası kanama miktarını azaltıyor, dolaylı olarak kansızlık görülme riskini düşürüyor. Rahmin eski haline dönmesini kolaylaştırıyor. Emzirme sırasında harcanan enerji ile vücudun yağ dokusu azalarak annenin doğum öncesi vücut ağırlığına ulaşması kolaylaşıyor. Meme kanserine ve yumurtalık kanserine karşı koruyor. Özgüveni artırıyor, ayrıca annelik depresyonu daha az görülüyor."

Hem anne hem de bebek için doğru emzirme tekniği ile emzirmenin önemine dikkati çeken Türkoğlu, "Doğru emzirme tekniği, bebeğin memeyi rahat kavrayabilmesini ve kolay emmesini sağlıyor. Aynı zamanda anneyi de memelerde süt birikmesi, mastit ve meme başı çatlaklarından koruyor." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, emzirme sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"İlk olarak emzirme öncesinde eller yıkanmalıdır. Anne arkasına yaslanmalı ve rahat bir pozisyonda olmalıdır. Bebeğin başı ve vücudu aynı doğrultuda olmalı, burnu ise meme başı hizasında olmalıdır. Bebeğin karnı anne karnına yaslanmalıdır. Anne dört parmak ile alttan memeyi kavrayarak baş parmağı üstte kalacak şekilde bebeğin burnunu açık tutmaya yardımcı olmalıdır. Bebeğe sadece meme başı değil, meme başının etrafındaki kahverengi alan da kavratılmalıdır."

- "Bebeğinizin her ağlaması aç olduğunu göstermiyor"

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Türkoğlu, bebek ağlayınca annelerin "sütlerinin yetmediği" endişesine kapılarak erken mama ve ek besine başladığını aktardı.

Bebeğin her ağlamasının aç olduğu anlamına gelmediğine dikkati çeken Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İlk emzirmede sütün gelmemesi anneyi endişeye düşürmeden emzirmeye devam edilmesi gerekiyor. Bebek tokluk hissedip kendiliğinden ayrılana kadar aynı memeden emzirilmeye devam edilmeli. Bebeğin kilo alımı yeterli ise sütünüz yeterli oluyor. Birinci haftadan sonra yeterli beslenen bebekler günde 5-6 kere idrar yapıyor. Bebekler ilk hafta doğum ağırlıklarının yaklaşık yüzde 10'unu kaybediyor. İkinci hafta en geç 15. günde de geri kazanıyor. Aylık en az 500 gram alan bebek yeterli anne sütü almış oluyor."

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