Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
Okul servisine yüzde 40 zam
Okul servisine yüzde 40 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Dolar 18 TL'yi gördü
Dolar 18 TL'yi gördü
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
O ilde ilk 6 ayda nüfusun 7 katı hastaya bakıldı
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
Prof. İlhan: Günlük vaka 50 bin, kalabalıkta maske takın
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı ihraç edilen FETÖ mensubu sayısını açıkladı
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Cemevi'ne saldırı soruşturması: Örgüt bağlantıları var
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
Ahmet Zeki Üçok, siyasete katılma sürecini anlattı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
KPSS Ön lisans başvuruları alınmaya başladı
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
'Hekimler göçü'nde temmuz rekoru! En büyük kayıp İstanbul'da
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 11:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecek."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle, ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük rahatlama olduğunu belirterek, "Bu, şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatlarında bugün artık 350-355 doları konuşur hale geldik." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Kirişci, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna'nın tarım alanında dünyada önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Kirişci, bu ülkeler arasındaki sorunun doğal olarak herkesi etkileyeceğini söyledi.

Kirişci, söz konusu sorundan en az Türkiye'nin etkilendiğini dile getirerek, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği başarılı diplomasinin önemine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Görev sürem içinde yaptığım en hayırlı işin bu olduğunu düşünüyorum." sözlerini anımsatan Kirişci, "Tahıl koridoru krizinin çözülmesiyle en az belki Türkiye ama bu ülkeden ithalat yapan, ihtiyaçlarını bu ülkelerden karşılayan, tedarik eden ülkeler için çok büyük rahatlama oldu. Bu, şu anda ürün fiyatlarına da yansıdı. 440-450 dolarlara gelen buğday fiyatlarında bugün artık 350-355 doları konuşur hale geldik. Bu kriz, gıdayla ilgili yaşanabilecek olası daha büyük krizin önüne geçmiş oldu. Faydalı gelişme oldu." diye konuştu.

Kirişci, dörtlü zirvenin sonrasında oluşturulan merkez ile merkezin denetimindeki, gözetimindeki ilk geminin Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını belirterek, "Doğru ve hayırlı bir iş yapılmış oldu. Temennimiz geri kalan ürünlerin de kazasız belasız bu koridoru kullanarak, Ukrayna sınırları dışına, Karadeniz'e ve oradan da hedef ülkelere ulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

- "Tahıl koridoru bütün dünya piyasalarını etkiledi"

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Mykola Solskyi ile geçen hafta yaptıkları görüşmede "19 milyon ton sadece buğday var." dediğini aktaran Kirişci, neredeyse Türkiye'nin üretimi kadar dış ticarete konu edilecek ürünün artık ülkelere gönderilebilecek olmasının oldukça önemli ve anlamlı olduğunu vurguladı.

Kirişci, bunun sadece Türkiye'deki ürün fiyatlarını etkilemediğini, bütün dünya piyasalarını etkilediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bundan olumlu manada etkilenmiş olacağız ama zaten Türkiye bu yılki rekolteyle kendi ihtiyaçları açısından kendine yetecek durumda. Buradaki yeterliliğimiz bizim 100 birime ihtiyacımız varsa şu anda 102 birim nispetinde üretimimiz olacak, belki daha fazla da olacak. Hasat sezonu devam ettiği için net rakam söyleyemiyoruz ama geçen yıl kuraklıktan kaynaklı ülke olarak üretimde düşüş olmuştu. Bizim normal üretim varlığımız 125-126 milyon ton civarında. Ama geçen yıl bu 120 milyon tona düştü. Hububat başka olmak üzere bazı ürünlerde rekolte noktasında gerileme olmuştu. Bu yıl inşallah bunlar olmayacak ve krizin çözülmesiyle fiyatlara olumlu yönde yansıyacak. Bunları ülkemiz ve tüm dünya da kazanmış olacak."

Kirişci, Ukraynalı mevkidaşına, "Sizin de ticaretle ilgili yorulmamanız ve zarar görmemeniz için size yardımcı olalım. Türkiye'de bizim tarafımızdan da bilinen bu işi iyi bilen insanlarla sizleri buluşturalım dedik. Bu şekilde mutabakatımız oldu. Önümüzdeki günlerde bir iki hafta içinde bizim de orada, onlara yardımcı olmak adına da taleplerimiz var. Bu taleplerimizi ve bizim üzerimizden yapılacak ticareti de hızlandırmış olacağız." dediğini aktardı.

- "Bugün yaklaşık 8-8,5 milyon tonluk kapasitemiz var"

Lisanslı depo kapasitesine ilişkin de bilgi veren Kirişci, Türkiye'nin bu uygulamaya AK Parti hükümetleri döneminde sahip olduğuna işaret etti.

KAPAT [X]

Kendisinin de TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde bu düzenlemelerin gerçekleştirildiğini dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"O zamanlar ülkede belki de bir elin parmakları kadar insan 'lisanslı depo' denildiğinde ne demek istendiğini anlamıştı ama bugün yaklaşık 8-8,5 milyon tonluk kapasitemiz var. Lisanslı depolarımız şu anda yüzde 100'lük doluluk noktasına erişti. Buğday ve arpanın bir kısmı TMO'nun kendi alım merkezlerinde, bir kısmı da lisanslı depolarda vatandaşın telim ettiği ürünleri alarak depolanıyor. Türkiye'de Çukurova'da mayıs sonunda başlayan, Sivas'ta sona eren, eylüle kadar devam eden 3 aylık hasat sezonu var. 3 ayda hasat edilen ürünü 12 ayda tüketiyorsunuz, birinin bunu depolaması ve üstleniyor olması lazım."

Kirişci, lisanslı depolarla, üreticilerin ellerindeki varlıkları götürüp teslim ettiği, aldıkları belgeyle de bankaya giderek teminat olarak gösterip kredi kullandıkları bir imkan da sunulduğunu belirterek, dünyada az sayıda bulunan bu uygulamanın sanayici ve çiftçiye önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Kovid-19 vaka artışına karşı dikkatli olun uyarısı
Kovid-19 vaka artışına karşı dikkatli olun uyarısı
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 17,95 seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Brent petrolün varil fiyatı düşüşte: 96,55 dolar
Brent petrolün varil fiyatı düşüşte: 96,55 dolar

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Devam eden FETÖ soruşturmaları nasıl sonuçlandırılacak?

Olağanüstü hal sonrası FETÖ soruşturmalarını devam ettiren geçici düzenleme sona erdiği için halihazırda devam eden işlemler genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir!
Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!

Adalet Bakanlığında promosyon sözleşmesi hakkaniyetli yapılmalı!
10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

10 başlıkta üniversitelerde personel alanında yaşan sorunlar ve çözüm önerileri!

Yükseköğretim kurumlarında artan öğrenci sayısı, uluslararasılaşma süreçlerinin yoğunlaşması, kalite süreçlerinin üniversitelerde yeni bir iş alanı olarak eklenmesi, pandemiden kaynaklı sağlık hizmeti sunumunun artması ve topluma sunulan diğer hizmetlerin giderek çeşitlenmesiyle birlikte, üniversitelerde idari kadro ihtiyacı her zaman yerini koruyan bir sorun olarak devam etmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Türkiye genelinde hemen hemen herkesin kahvaltıda sevdiği ikililerin başında gelen simit ve çay hakkında uzmanların yaptığı açıklama herkesi üzdü. Her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.