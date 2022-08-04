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Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı

Gövde kuzunun kilogramı fiyatı 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya düşürüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 11:52
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Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı

Et ve Süt Kurumu (ESK), kuzu eti satış fiyatlarında yüzde 25'e varan indirim kampanyası başlattı.

Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Kampanyayla ayrıca koyun, kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmanın da amaçlandığı aktarılarak, ülkenin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu ifade edildi. Bu nedenle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesiyle, meralardan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretiminin sağlanacağını vurgulandı.

Bu çerçevede hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar, Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak. Üreticiden koyun kuzu alımlarını arttırarak fiyatlarda istikrarı korumayı hedefliyoruz. Kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyoruz. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."

Kampanya kapsamında ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklunun kilogram eti satış fiyatında yüzde 25'e varan indirim yapıldığı belirtilerek, "Gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak." ifadesi kullanıldı.

Kurumun duyurusu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız." açıklamasının ardından geldi.

Et ve Süt Kurumunun indirimli satış fiyatları ise şöyle:

Ürün

Fiyat (TL/KG)

İndirimli

fiyat

(TL/KG)

Gövde Kuzu

129,75

98,00

Kuzu Çatal But

144

109,00

Kuzu Kol

134

101,00

Kuzu Pirzola

181,50

137,00

Kuzu Gerdan

114,50

86,00

Kuzu Güveç (kaburga)

112,75

85,00

Gövde Toklu

122

92,00

Toklu But

135,75

102,00

Toklu Kol

124,25

94,00

Toklu Pirzola

171,00

129,00

Toklu Gerdan

112,75

85,00

Toklu Güveç (kaburga )

107,25

81,00

Gövde Koyun

98,00

74,00

Koyun But

109,00

82,00

Koyun Kol

100,00

75,00

Koyun Pirzola

129,75

98,00

Koyun Gerdan

91,00

68,00

Koyun Güveç (kaburga)

88,75

67,00

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