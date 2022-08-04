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Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 04 Ağustos 2022 13:58
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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi.

Sağlık çalışanları, itfaiye erleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri ise binada halen içeride çalışan itfaiye erlerinin olması ve tarihi yapıda çökme riski oluşabileceği düşüncesiyle geri gönderildi.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul'un pek çok ilçesinden görüldü.

- Yangın kontrol altına alındı

Öte yandan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kontrol altına alındı, itfaiye ekipleri binada soğutma çalışmaları yapıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

İstanbul'a, Zeytinburnu'na, Kazlıçeşme Mahallesi'ne ve Başhekiminin şahsında şifa dağıtan sağlık çalışanları ile hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Can ile ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil." dedi.

Yangının sebebinin şu anda bilinmediğini, tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılacak incelemeler ve verilecek raporun yangının nedenini ortaya çıkaracağını vurgulayan Yerlikaya, İBB ve AFAD ekiplerinin bölgede olduğunu kaydetti.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin içeride çalışan itfaiye personelinin can güvenliği düşünülerek kullanılmadığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sağlık İl Müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık. Yakınımızda Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Hepimize büyük geçmiş olsun. 62 yaşlı tahliye oldu. 42 kadar da yatan hastamız var. Bir bölümünde yaşlılarımızın bakım yeri var, onların da tahliyesi, yatan hastalarımızla birlikte 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi, kadim, şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapıyı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla ilgili de biz Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcudur."

- "Bölgede 78 araç, 215 personel var"

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Balıklı Rum Hastanesi'nin "simge hastanelerden" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan şu anda hasta tahliyeleri büyük oranda yapıldı. Şu anda burada 78 aracımız var, 215 personelimiz var ve Zeytinburnu Belediyesinin de bir kısım görevlileri burada. Farklı kurumlar da arka planda destek için bekliyorlar. Şu an çatıda kontrol altına alınmaya çalışılan bir yangın. Binanın geneline baktığımız zaman çatı ve altındaki döşemesi ahşap. Eski usul bir döşeme imalatı. Havadan müdahaleyle ilgili hazırda bekleyen bir helikopter var. Sanıyorum Orman Bölgenin helikopteri. Şu an için binaya dönük içeride çalışan itfaiye çalışanlarımız var, yangını kontrol altına alması gereken. Süreç devam ediyor. Arkadaşlarım çalışma içerisinde en hızlı biçimde müdahalesini yaptılar. Mühim olan can kaybının olmaması. Balıklı Rum Hastanesi bizim için çok kıymetli bir kurum. Hastane olarak da çok kıymetli. Onu tekrar hep birlikte ayağa kaldırırız, biz de yanında oluruz. Esas olan burada can kaybının olmaması ve bir an önce de yangının kontrol altına alınması. Diğer kısmını hep birlikte hallederiz."

İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada da hastanenin 130 yıllık bir bina olduğunu ve ahşap bölümün yandığını anlattı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin söndürme çalışmalarına katılmasından içeride çalışan itfaiyecilerin can sağlığı düşünülerek vazgeçildiğine de değinen İmamoğlu, "Helikopterle buraya su müdahalesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönde kanaat var arkadaşlarımda. Tüm ekiplerimizle buradayız. Yakın zaman içinde kontrol altına alacağız. Bu yangın bizi üzmüştür can kaybının olmaması ve bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir." şeklinde konuştu.

- "102 yaşlı hasta tahliye edildi"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yangının saat 12.50 gibi çatıda çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 102 yaşlı hasta tahliye edildi. Şimdi son bölümdeki çatıyı söndürme çalışmaları devam ediyor Sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması. Bu büyük yangını çok şükür atlatmış olduk." dedi.

Başkan Arısoy, yangının çıkış nedeninin daha sonra itfaiyenin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağını bildirdi.

Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Stati Leana da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ölü, yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok." dedi.

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