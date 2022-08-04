Polis intiharları önergesine Süleyman Soylu cevap verdi

Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
Balıklı Rum Hastanesi'nde feci yangın! Alevler sardı Hastalar tahliye ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Kovid nedeniyle yoğun bakımda yüzde 30 artış
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Tarım Bakanı, yeminli tarım müşavirlerinin görevini açıkladı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
Bakan açıklamıştı, ESK yüzde 25'lik indirimi yansıttı
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
KPSS soruşturmasında soru kitapçıklarına el konuldu
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
DDK Başkanı'ndan 'ÖSYM soruşturması' hakkında yeni açıklama
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Kritik süreçte YAŞ toplantısı! Komutanların görev süresi uzatılacak
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
Bakan Nebati: Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
ÖSYM'de 'havuz problemi', KPSS'de oklar 'iptal'e çıkıyor!
Okul servisine yüzde 40 zam
Okul servisine yüzde 40 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
Bakan Nebati enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
ÖSYM eski Başkanı Aygün konuştu: Vicdanım rahat, alnım açık
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
Emniyet'ten Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
YÖK Başkanı açıkladı: YÖK de KPSS için inceleme başlattı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
Gümrük müdürü, yardımcısı ve 5 memur rüşvetten tutuklandı
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
DDK, KPSS ile ilgili suç duyurusunda bulundu
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
'KPSS soruları internette satıldı' iddiası Meclis'e taşındı
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Üniversiteden promosyonda rekor anlaşma: 35 Bin TL
Dolar 18 TL'yi gördü
Dolar 18 TL'yi gördü
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden zanlının ifadesi ortaya çıktı
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Belediye grupları, nüfus, sosyal ve ekonomik kritere göre yeniden belirlendi
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Cumhur İttifakı, 2023 seçimleri için tam kadro sahada
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Polis intiharları önergesine Süleyman Soylu cevap verdi

24 Ocak 2022 tarihinde İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından Polis intiharlarının nedenlerine ve önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesine muhatap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan süresi geçtikten sonra Temmuz ayında cevap geldi.

Eklenme : 04 Ağustos 2022 14:15
Yazdır
Polis intiharları önergesine Süleyman Soylu cevap verdi

24 Ocak 2022 tarihinde İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından Polis intiharlarının nedenlerine ve önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesine muhatap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan süresi geçtikten sonra Temmuz ayında cevap geldi.

Kamu güvenliğini sağlamakla görevli polislerimiz ile ilgili intihar haberlerinin ardı arkası kesilmemekte, polislerimiz ne yazık ki mesleklerine ilişkin yaşadıkları çeşitli sıkıntılar nedeni ile yaşamlarına son vermektedir. Kamuoyuna yansıyan verilere göre; 2021 yılında 109 polis memuru intihar etmiş, 2022 yılının ilk 19 gününde de ne yazık ki 6 polisimiz yaşamına son vermiştir. Fazla mesai ücreti almaksızın haftalık çalışma saatlerinin çok üstünde çalışan polislerimiz, bu yüzden ailelerini bile görememekte, mobbing, damgalanma korkusu ve sicile işleneceği endişesi ile psikolojik sorunlarını gizlemeleri ve tedavi görmemeleri, yaşadıkları maddi zorlukların ve görevin ağırlığının yarattığı psikolojik nedenler sebebi ile ne yazık ki intihar etmektedir. Emekli polislerimizin aldığı düşük emekli aylıkları; onları ek iş yapmaya zorlamakta, çeşitli maddi ve manevi zorluklar içine düşürmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;
1-Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır, ya da yapılması düşünülmekte midir? Bu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
2-Polislerimizin intihar etmesine neden olan, sözü edilen sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ve düzenlemeler bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir? Bakanlık bünyesinde böyle bir çalışma bulunmuyor ise polis intiharlarının önüne geçmek amacı ile bir takım düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?
3-Başta 3600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere polislerimizin durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler ne aşamadadır? Bu düzenlemeler nelerdir?
4-Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Şeklinde verilen yazılı soru önergesine Süleyman Soylu tarafından şu şekilde cevap verildi.

Yaşam hakkı, kişinin sahip olduğu ve doğuştan getirdiği, diğer tüm hak ve özgürlüklerini
kullanabilmesini sağlayan en temel haktır. Bu temel hak Anayasanın 17'nci maddesinde "Herkes, yaşama,maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir."şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle degüvence altına alınmıştır.
Personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla 21/02/2020 tarihinde"Personelin Moral ve Motivasyonu" konulu 2020/9 Notu Bakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bukapsamda iletişim ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, kaygı ile baş etme yöntemleri, aile ilişkileri ve çocuk, geleceği planlama, grup eğitimleri, kendine güveni geliştirme, ruh sağlığı bozuklukları,bağımlılıklar, bütçe planlaması, ergenlik ve sınav kaygısı, intihar ve intiharı önleme, polis alt kültürü,problem çözme teknikleri. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimleri tanıtımı ve oryantasyon, travmasonrası stres bozuklukları, zaman yönetimi, iyi oluş kaynaklarının güçlendirilmesi vb. konularında eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

Emniyet Teşkilatı bünyesinde görevli psikologlarca intihar eden personelin aile üyeleri veyakınları ile mutlaka görüşme yapılmakta ve talep etmeleri halinde psikolojik destek hizmeti sağlanmaktadır. 30.03.2020 tarihi itibari ile "Psikolojik Danışma Hattı" ve "Nöbetçi Psikolog" uygulamasına
geçilerek telefon üzerinden psikolojik destek hizmeti verilmeye başlanmıştır. Tüm personelin her yıl enaz bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerinde görevli Psikologlar ile zorunlu bireyselgörüşmeye katılması sağlanarak "Öğren - Fark Et - Yardım Et" projesi uygulamaya konulmuştur.

Kamu görevlilerinin ve emeklilerin aylık, ödenek ve diğer özlük işleri Kanunlarla düzenlenmektedir.
Ayrıca; soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli idari süreç içerisinde yürütülmektedir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Çocuk Teslimi Yönetmeliği yayımlandı, 90 yıllık uygulama sona erdi
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Mükerrer Resmi Gazete'de 'yaş haddi' düzenlemesi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ sona erdi
KPSS iptaline ilişkin DDK Başkanı Arıncı'da açıklama yaptı
KPSS iptaline ilişkin DDK Başkanı Arıncı'da açıklama yaptı

Bu Habere Tepkiniz

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı.
Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

Yaz tatilinde; nöbet görevine bağlı ek ders ödenir mi, idari izinli sayılan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; Yaz tatillerinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütülen halk eğitimi merkezlerinde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenlere, bu süreçte nöbet görevine bağlı olarak ek ders ödenip ödenemeyeceği, ders yılı içerisinde bulunmayan idari idari izin ilan edilen günlerde yöneticilerin ders görevlerini yapmış sayılıp sayılmayacağı hakkında görüş yazısı yayımladı.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
2022 KPSS iptal edildi

2022 KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.
Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu
ÖSYM başkanı görevden alındı

ÖSYM başkanı görevden alındı

31 Temmuz'daki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla birebir aynı olduğu iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.
Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Yüzde 60 ve üzeri engelli raporu olanların sosyal güvenlik hakları nasıl olur?

Sosyal güvenlik sisteminde hem engellilikten, hem çalışma gücü kaybı oranından dolayı yaşlılık aylığı bağlanması, hem de malulen emekli aylığı bağlanması uygulaması bulunur ve aylık bağlanma şartları farklı olmaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 30.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Her sabah çay simit yapanlara kötü haber!

Türkiye genelinde hemen hemen herkesin kahvaltıda sevdiği ikililerin başında gelen simit ve çay hakkında uzmanların yaptığı açıklama herkesi üzdü. Her gün simit ve çay tüketen insanlarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.