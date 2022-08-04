Emniyette bazı birimlerdeki personelin fazla çalışma oranı arttırıldı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele de %52 oranında fazla çalışma ücreti ödeneceği önceki aylarda bildirilmişti.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 21.maddesinin b bendinde içişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destekleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir ibaresi yer almaktadır.

Bu mevzuata göre Bakanlık makam oluruna istinaden Özel Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, ve bunlara bağlı taşra birimlerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti verilmeye yaklaşık 1,5 senedir devam edilmekteydi.

Son olarak; Terörle Mücadele Daire Başkanlığı , İnşaat Emlak Daire Başkalığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ve bunlara bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personele %52 oranında fazla çalışma ücreti verileceği geçtiğimiz Nisan ayında duyurulmuştu.

Hazır kuvvet, çevik kuvvet ve spor şubelerinde görev yapan personelin fazla çalışma ücretinin yüzde 52'ye yükseltilmesi kararı alınmıştır. Bu şubelerde çalışanlar yüzde 40 oranı üzerinden mesai ücreti almakta olup, 13 puanlık bir artış olacak şekilde güncellenecektir.

Ayrıca görev başında ve görevlerinden dolayı yaralanmalarda, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl hastaları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç duyan hastalığa yakalanmalarda, hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi, yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içerisinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamının (7) günü aşması halinde aşan günlere isabet eden fazla çalışma ücreti %25 eksik olarak ödenecek.

%52 olarak artırılan fazla çalışma ücreti toplamda 411 TL olarak verilecek, bu miktardan binde 7 oranında damga vergisi kesilecek şekilde ödenecek.

