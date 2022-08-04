Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ağustos 2022 15:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ kararlarının sonuçlarını açıkladı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.YAŞ kararları açıklandı, işte alınan kararların tam listesi Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız