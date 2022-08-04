Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya gidecek
Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke ilişkileri ile güncel küresel ve bölgesel meseleler değerlendirilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 15:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız