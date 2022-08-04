Bahçeli: Cemevi saldırısıyla KPSS skandalı çok yönlü araştırılmalı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cemevi saldırısıyla KPSS skandalının çok yönlü araştırılmasının yanında, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı mutlak surette açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ağustos 2022 16:59
Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "KPSS'de 20 soruya kimlerin tam doğru cevap verdiği tespit edilerek işlem yapılmalıdır" dedi.
Cemevi saldırısı
Cemevine saldırılar belli merkezlerden provoke edilen Türkiye ve İslam düşmanlığıdır.
Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
Balıklı Rus Hastanesi'nde çıkan yangının kundaklama olup olmadığı açığa çıkarılmalıdır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız