Yayınevinden açıklama: Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı
KPSS'de daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ederken yayınevi kendilerine yapılan suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, 'Sızdırılma yok, sorularımız kullanıldı' denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ağustos 2022 17:44
Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS'nin ardından 'Sorular sızdırıldı' iddiası yargıya taşındı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken Yediiklim Yayınevinden de resmi bir açıklama geldi.
'SIZDIRILMADI, KULLANILDI'
Yayınevinden yapılan açıklamada, soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.
Ayrıca, iddiaların aksine 'yayınevinin bazı sorularının KPSS'de kullanıldığı' öne sürüldü.Yayınevi sahibinden '20 soru ÖSYM ile aynı' iddialarına yalanlama KPSS iptaline ilişkin DDK Başkanı Arıncı'da açıklama yaptı 2022 KPSS iptal edildi Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız