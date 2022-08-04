Tır ile işçi servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 20:36
İbrahim K. idaresindeki 73 AAL 926 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı 42 C 1001 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız