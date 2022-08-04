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Bakan Koca: Balıklı Rum Hastanesi'nden 103 hasta tahliye edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, 103 hastanın herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 21:18
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Bakan Koca: Balıklı Rum Hastanesi'nden 103 hasta tahliye edildi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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