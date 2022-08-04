Metrobüs arızalandı, seferler kısa süreli aksadı
Cevizlibağ durağında bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ağustos 2022 23:38
Mecidiyeköy yönüne seyreden metrobüs, Cevizlibağ durağına geldiğinde aracın arka kısmından duman yükselmeye başladı.
Sürücü, araçtan inerek yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Metrobüsteki arıza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız