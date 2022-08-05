5 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek.
- İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak.
(Soçi)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları - 2: Çocuk" programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.30/16.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Atatürk Fen Lisesindeki Erhan Afyoncu Kütüphanesi açılış programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Armutlu ve Termal ilçesi ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.
(Yalova/12.00/13.50/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.
(Ankara/17.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı'nda "Türkiye İzcilik Federasyonu İslam İzcileri Dostluk Kampı Açılış Töreni"ne katılacak, hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak.
(Konya/12.00/13.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; sezonun açılış maçında İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadeleler, pist bisikleti yarışmalarıyla Konya Olimpik Veledromu'nda başlayacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız