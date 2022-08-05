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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ağustos 2022 02:21
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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER'in (Mu. 1974-7) yaş haddi ve görev süresi, 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl uzatılmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU (Dz. 1981-5098) Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, Muharip Hava Kuvveti Komutam Orgeneral Atilla GÜLAN (Hv.Plt.l980-H-132) Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 38, 47, 49 ve 54'üncü maddeleri ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince; karara ekli listede kimlikleri yazılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general, 3 amiral ve 47 albayın; 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeleri uygun görülmüştür.

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